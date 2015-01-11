Россиянам хотят разрешить покупать вино до полуночи. Но только отечественное

В России задумались о поддержке отечественных производителей вин. Предлагается увеличить на час время продажи алкоголя российских марок.

Как сообщает сегодня, 29 ноября, газета “Известия”, с такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли.

Организация предлагает продлить время продажи вина от российских производителей с 23.00 до 00.00. Инициатива уже разослана по заинтересованным ведомствам. Разработчики просят закрепить эту норму в законопроекте о виноградстве и виноделии.

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что продление времени продажи отечественной винной продукции может оказать поддержку производителям. Более того, это положительно скажется на культуре потребления спиртных напитков населением. Граждане будут меньше потреблять некачественный суррогат и делать выбор в пользу легких и качественных напитков.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyanam-hotyat-razreshit-pokupat-vino-do-polunochi-no-tolko-otechestvennoe