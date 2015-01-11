Борьба с контрафактом и наркотиками выходит на новый уровень с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в России вступает в силу ряд законов, направленных на борьбу с контрафактом в парфюмерии и легкой промышленности, а также с так называемыми аптечными наркотиками.

Цифровая маркировка товаров. Производители шин и покрышек, некоторых видов одежды (рабочей одежды, изготовленную из натуральной или композиционной кожи; блузок и трикотажных блузонов, пальто, полупальто, накидок, плащей и курток), белья постельного, столового, туалетного и кухонного, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек, а также духов и туалетной воды начинают ставить на свой товар цифровое «клеймо». Каждый гражданин РФ с помощью приложения «Честный знак» сможет сканировать код и получить полную информацию о приобретенном товаре. Полный запрет на немаркированную продукцию из данного списка наложат с 1 октября 2020.

Усилено наказание за безрецептурную продажу трех медпрепаратов: теантадола (опиоидный анальгетик), прегабалина (противосудорожное) и тропикамида (средство для расширения зрачка). С 1 декабря они включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под действие статьи 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Санкция статьи предусматривает срок до 8 лет и штраф до 200 тыс. рублей.

Установка зимних шин на автомобили становится обязательной – но в рекомендательном порядке. Требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств». Документ вступил в силу в ноябре 2018 года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. В России ответственность за отсутствие зимних шин не установлена.

Вступают в силу новые тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать в 2020 году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне – в пределах установленного диапазона (в Челябинской области рост не должен превысить 3,6%)

Недобросовестным водопользователям – как физическим, так и юридическим лицам – теперь могут отказать в предоставлении в пользование других водоемов. Поправки в Водный кодекс были приняты в начале лета 2019 года.

Изменится минимальная сумма взыскания долгов в упрощенном порядке: с 1 декабря 2019 года взыскание долга по судебному приказу будут проводить, если сумма долга превышает 3 тыс., а не 1,5 тыс., как было до сегодняшнего дня.

В медицинские вузы вернется распределение выпускников: студенты, обучающиеся за счет регионального и/или федерального бюджета, будут распределяться в муниципальные, государственные учреждения в установленный срок.

Вводится годовая квота на импорт горячекатанного проката из Украины и Южной Кореи: в течение года можно ввезти не более 1,328 млн тонн проката. В противном случае, излишки будут облагаться налогом в 20% от таможенной стоимости.

В понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее, однако уже с 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату.

С 21 декабря в странах Таможенного союза вводится новый экологический класс автомобилей – «Евро-6». Он касается легковых автомобилей и грузовых машин. При этом введение и в России нового экокласса не означает каких-то ограничений для транспортных средств «Евро-5» и для разрешенных ныне «Евро-4».

С 28 декабря вырастут размеры компенсаций авиапассажирам, пострадавшим в результате авиапроисшествий. Согласно Монреальской конвенции, пределы ответственности определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок, в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна 1,37 доллара. Так, предел ответственности за причинение смерти или увечий вырастет со 113,1 тыс. СПЗ до 128,8 тыс. СПЗ, за задержку пассажира – с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. СПЗ, за задержку багажа и груза — с 1,1 тыс. до 1,2 тыс. и с 19 до 22 СПЗ соответственно.

31 декабря завершается госпрограмма по реструктуризации ипотеки. Еще в течение месяца за помощью могут обратиться родители, имеющие трех и более детей или ребенка-инвалида, а также молодые родители (до 35 лет), имеющие как минимум одного ребенка. После этого госпрограмма помощи заемщикам будет свернута. В 2020 году продолжат действовать другие программы поддержки семей с детьми и ипотечные каникулы.

31 декабря закончится период, в который беспошлинный лимит для посылок из зарубежных интернет-магазинов составляет 500 евро, а считают его по месяцам. С 2020 года лимит будут считать на одну посылку, а пошлину нужно будет платить с суммы, превышающей 200 евро.

https://dostup1.ru/society/Borba-s-kontrafaktom-i-narkotikami-vyhodit-na-novyy-uroven-s-1-dekabrya_122216.html