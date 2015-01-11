Средняя зарплата на Южном Урале варьируется от 18 до 41 тыс. рублей

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат – Челябинская область заняла 45 место из 85 возможных; ежемесячное вознаграждение за труд варьируется от 18 до 41 тыс. рублей.

Соответствующее исследование обнародовало РИА Новости.

Доля работающих с зарплатой от 100 тыс. и выше в месяц на Южном Урале составила 2,4%, с зарплатой ниже 15 тыс. – 14,5%. Самые распространенные зарплаты варьируются от 18 до 41 тыс. рублей – именно столько получает половина жителей региона.

Как отмечают эксперты, разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная, однако во многих странах с аналогичной экономикой она еще выше.

Чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году – Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тыс. рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, третью – Москва. Лидерство по доле низкооплачиваемых работников удержал Дагестан – 34% (46% в 2018 году), а второй результат – у Карачаево-Черкессии (33% в текущем рейтинге против 44% в прошлогоднем).

В целом же по России примерно 11% работников зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц, правда в 2018 году таких было почти вдвое больше. Но учитывая то, что 15 тыс. рублей – это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат во многих регионах России.

Как свидетельствуют результаты исследования, в среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20-52 тыс. рублей в месяц, то есть в этих пределах получает зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше.

https://dostup1.ru/society/Srednyaya-zarplata-na-Yuzhnom-Urale-variruet-ot-18-do-41-tys-rubley_122225.html