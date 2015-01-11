» В алименты задумали добавить расходы на съем жилья для ребенка

В России обсуждают увеличение размера алиментов. В расчет ежемесячного платежа хотят заложить расходы на оплаты съемной квартиры для ребенка..

По информации издания, предлагается расширить перечень оснований, по которым можно через суд потребовать с непроживающего с ребенком родителя дополнительной выплаты. Таким основанием может стать “отсутствие у ребенка пригодного жилья”. В настоящее время прибавку к алиментам можно требовать в случаях, если несовершеннолетний страдает от тяжелого заболевания или травмировался и требует ухода.

Отмечается, что инициатива правительства РФ уже находится в нижней палате парламента. В ближайшее время предложение Минюста будет рассмотрено депутатами на пленарном заседании.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-alimenty-zadumali-dobavit-rashody-na-sem-zhilya-dlya-rebenka