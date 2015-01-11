Штраф за каждого сотрудника. В россии ужесточат наказания за задержки по зарплате

В России задумались об ужесточении санкций в отношении задолжавших зарплату сотрудникам работодателей. С такой инициативой выступило Министерство юстиции РФ, предлагая доработать нормы КоАП РФ. Об этом сообщают сегодня, 2 декабря, со ссылкой на доклад ведомства “Известия”.

Минюст предлагает устанавливать количество штрафов для компании в зависимости от количества штатных единиц. То есть штрафовать за каждого сотрудника, который не получил зарплату.

Действующие в настоящий момент нормы, в ведомстве считают мягкими. Административный кодекс предусматривает штраф в диапазоне 30-50 тыс. рублей как в случае задержки денег одному сотруднику, так и нескольким тысяч.

https://uralpress.ru/news/federaciya/shtraf-za-kazhdogo-sotrudnika-v-rossii-uzhestochat-nakazaniya-za-zaderzhki-po