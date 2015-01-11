В Озёрске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Условник»

С 2 по 6 декабря года на территории Озерского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Условник».

Сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области на территории Озерского городского округа с целью снижения уровня рецидивной преступности среди лиц, находящихся на контроле ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области проводится оперативно –профилактическое мероприятие «Условник».

В ходе данного мероприятия осуществляется проверка данной категории лиц по месту жительства, а также проводятся рейдовые мероприятия по их отработке, с выяснением обстоятельств, касающихся трудоустройства, обучения, проведения досуга, а также необходимой социальной или иной помощи.

Также, среди населения проводятся разъяснительные работы, направленные на недопущение совершения преступлений и административных правонарушений.

По выявленным правонарушениям, совершенным лицами, осужденными к мерам не связанным с лишением свободы, будут приняты меры, предусмотренные законодательством.