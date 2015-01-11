«Здоровую ферму» уличили в уклонении от уплаты налогов на 63 млн

Следственные органы СК по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Здоровая ферма».

По данным следствия, в 2014-2017 годах руководство предприятия предоставляло в налоговые органы ложную информацию, позволившую получить необоснованный вычет по НДС. Кроме того, завышались расходов по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн рублей, уточнили в СК.+

Дело руководителей «Здоровой фермы» вернут в прокуратуру

Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению. Проводится изъятие документов, подтверждающих использование руководством ООО «Здоровая ферма» преступной схемы уклонения от уплаты налогов.

В ходе расследования будут приняты меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ.

https://dostup1.ru/society/Zdorovuyu-Fermu-ulichili-v-uklonenii-ot-uplaty-nalogov-na-63-mln_122283.html