Чечевичные облака. Редкое природное явление восхитило южноуральцев

Погодный условия и сильный ветер в национальном парке Таганай создали на небе произведение искусства. Это редкое природное явление называется лентикулярными облаками.

Необычными снимками поделился в соцсетях фотограф, который несколько дней пытался обуздать стихию и найти хороший ракурс.

«Для Урала это очень редкое явление. За несколько лет фотографирования пейзажей и походов я видел облака такой формы, всего лишь, в четвёртый раз. И, всего, второй раз мне удалось вписать их в удачную композицию», – пишет автор.

Фотография действительно получилась впечатляющей и вызвала восторг многих пользователей.

– Очень классный кадр! Прямо видно как ветер закручивает облака.

– Вау! Это очень красиво. Завораживает.

– Я тоже вижу мордочку, но когда я смотрю на кучевые или скопление перистых облаков, я вижу много лиц, иногда целые картины, которые быстро исчезают, сожалению.

– Невероятно. Спасибо, что даёте и нам увидеть такую красоту.

Лентикулярное облако – это действительно довольно редкое природное явление. Горизонтальные потоки воздуха образуют волны над горами, что обычно связано с приближением атмосферного фронта. В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров, поэтому такие воронки не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе, как приклеенные.

https://www.cheltv.ru/chechevichnye-oblaka-redkoe-prirodnoe-yavlenie-voshitilo-yuzhnouraltsev/