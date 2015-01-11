Энергетики объяснили, почему южноуральцам приходят квитанции с долгом

Энергетики увеличили количество специалистов по взаимодействию с клиентами – напомним, в конце ноября жители Челябинской области стали получать квитанции на оплату с просроченной задолженностью.

Подобные платежные документы получат более 500 тыс. южноуральцев, которые задолжали компании в тот период, когда она временно исполняла функции гарантирующего поставщика электроэнергии, – с 1 июня 2018 по 30 июня 2019 года.

«Энергетики обработали более 1,2 тыс. обращений, оформление заявлений на перерасчет потребовалось только в 4% случаев. Во всех остальных задолженность была подтверждена», – сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК-Урала».

Там напомнили, что при погашении долга до 31 декабря текущего года компания не будет производить начисление пени.

«За последнюю неделю электросетевая компания значительно увеличила количество сотрудников в точках приема обращений в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске и Троицке», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ПАО «Челябэнергосбыт» (прежний гарантирующий поставщик электроэнергии) и аффилированные с ним структуры «при уходе с рынка за многочисленные нарушения законодательства оставили долги перед ОАО "МРСК Урала" в размере порядка 5 млрд рублей».

«Разосланные в квитанциях суммы долга возникли исключительно во время сбытовой деятельности этой электросетевой компании и являются реальной задолженностью населения перед МРСК Урала», – уточняют в компании.

«ПАО "Челябэнергосбыт" завершил расчеты с показаниями, зафиксированными до указанных дат в информационно-расчетной базе, тогда как многие потребители произвели оплату с учетом показаний приборов на более поздние даты, произведя расчет самостоятельно. Таким образом, у ряда потребителей сформировалась переплата в адрес ПАО "Челябэнергосбыт", которая должна быть возвращена. К сожалению, прежний гарантирующий поставщик до сих пор так и не вернул своим клиентам порядка 400 млн рублей», – уточнили в ОАО «МРСК Урала».

Всю необходимую информацию по дебиторской задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, а также по единому телефону поддержки клиентов: 8-800-25-01-220 (звонок по России бесплатный), посредством обращения в интернет-приемную на сайте www.mrsk-ural.ru или в WhatsApp по мобильному телефону: 8-912-29-01-220, а также обратившись в офисы компании.

https://dostup1.ru/society/Energetiki-obyasnili-pochemu-yuzhnouraltsam-prihodyat-kvitantsii-s-dolgom_122367.html