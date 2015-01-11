Состоялась первая встреча с новым куратором Озерска

Вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, который курирует горнозаводскую зону и север региона, вчера побывал в Озерске, где провел встречу с главой округа Евгением Щербаковым, посетил информационный центр ФГУП «ПО «Маяк» и ДЭБЦ.

Знакомство с территорией Станислав Мошаров начал с рабочей встречи с руководителями муниципалитета. В ходе общения он пояснил суть делегированных ему губернатором полномочий:

- Цель – обеспечить динамичное развитие области через эффективное управление муниципалитетами. Мы будем работать вместе с вами над решением текущих задач и заниматься стратегическим планированием с учетом проблем, отражающих реальные нужды жителей вашего округа, чтобы достичь положительных результатов при реализации Национальных проектов.

Станислав Мошаров особо отметил, что намерен способствовать взаимодействию органов местного самоуправления с региональными и федеральными органами власти: «Озерск должен быть, с одной стороны, самодостаточным, а с другой, чувствовать себя частью большой и сильной системы».

В рабочей встрече с вице-губернатором приняли участие: первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, заместители Олег Ланге, Ольга Уланова, Александр Бахметьев, управляющий делами администрации Артем Полтавский и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

По инициативе Станислава Мошарова был обсужден ряд актуальных тем, в том числе речь шла о состоянии и госрегистрации объектов инфраструктуры, расчетах за теплоэнергоресурсы, обращении с ТКО, ремонте улично-дорожной сети, передаче МСЛШ им. Ю. А. Гагарина в федеральную собственность. На все вопросы официального гостя Евгений Щербаков и его заместители дали исчерпывающие ответы.

В продолжение разговора представители администрации обратились к Станиславу Мошарову за поддержкой в решении насущных проблем, имеющих важное значение для населения: в частности, назвали недостаточным финансирование переданных полномочий по обращению с безнадзорными животными и попросили вернуть субсидирование из областного бюджета внутримуниципальных садовых перевозок.

Вице-губернатор поинтересовался у главы округа, как выполняются поручения, выданные губернатором Алексеем Текслером в этом году после посещения Озерска. Особое внимание обратил на необходимость участия муниципалитета во всероссийский проектах по благоустройству, активному включению в подготовку к 75-летию Великой Победы и созданию праздничной атмосферы в городе и поселках перед Новым Годом.

После успешных переговоров в рабочем кабинете главы округа вице-губернатор осмотрел историческую экспозицию в информационном центре ПО «Маяк», затем совершил экскурсию по Озерску и посетил Детский эколого-биологический центр.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41303/