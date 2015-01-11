В Челябинской области предложили сделать 31 декабря выходным

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо c предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

По словам автора обращения, далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге «люди раздражены, не успевают подготовится к встрече Нового года». По мнению Пашина, КПД таких работников стремится к нулю, они редко выполняют свои обязанности в полном объеме. В итоге растет недовольство и раздражение в коллективах.

Аналогичное обращение ЛДПР внесла на рассмотрение на федеральном уровне. Партийцы предлагают в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней перенести выходные дни на другие даты. Обращения сделать выходным 31 декабря поступают и в штаб партии в Челябинской области.

Напомним, дискуссия о возможности сделать 31 декабря выходным днем разгорелась в Госдуме после инициативы губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28-го. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщины успели приготовить все для новогоднего стола. Мэр Томска Иван Кляйн также рекомендовал компаниями сделать последний день декабря выходным.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-predlozhili-sdelat-31-dekabrya-vyhodnym_122450.html