Конкурс по строительству комплекса для ядерных отходов в Озерске не состоялся

Аукцион по поиску подрядчика для строительства комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом на территории ПО «Маяк» не состоялся.

Напомним, подрядчика искала Госкорпорация «Росатом». По данным документации к аукциону, целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ (Атом Мирный Большой). Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП ПО «Маяк» города Озерска в условиях повышенных ионизирующих излучений.

Начальная стоимость контракта приближалась к 2 млрд рублей. Завершить строительство комплекса планируется до 25 декабря 2021 года.

Заявку на участие в аукционе подала одна компания – ФГУП «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»). Комиссия признала ее несоответствующей требованиям, так как у предприятия имеется лицензия на осуществление деятельности, необходимой в рамках закупки, только на территории своего предприятия, а не за его пределами.

https://dostup1.ru/economics/Konkurs-po-stroitelstvu-komplexa-dlya-yadernyh-othodov-v-Ozerske-ne-sostoyalsya_122530.html