ГИБДД хочет навсегда отбирать автомобили у пьяных водителей

ГИБДД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей – предложении МВД, внесенные в проект нового КоАП РФ, предусматривают изъятие автомобилей у тех, кого поймали нетрезвым за рулем повторно.

При этом вернуть авто будет невозможно, поскольку машина будет изыматься в пользу государства с последующей реализацией.

По словам замглавы Госавтоинспекции Владимира Кузина, предложение призвано радикально изменить ситуацию с пьяными за рулем, в настоящее время оно прорабатывается в аппарате правительства.

Ожидается, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, в МВД разработали проект постановления правительства, который позволит в инициативном порядке совершенствовать освидетельствование водителей, пишет «Российская газета». Речь идет о предоставлении возможности инспекторам использовать технические средства индикации, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также обнаруживать наркотические или психотропные вещества в слюне», – пояснил Владимир Кузин.

Эта процедура не будет приравнена к медосвидетельствованию. Она лишь станет объективным подтверждением того, что человек находится в неадекватном состоянии и что его следует освидетельствовать. При этом последствий отказа от применения данного прибора для водителей, как в случае с отказом от медосвидетельствования, не будет. Эта процедура будет полезна тем водителям, которых по каким-то признакам могут заподозрить в опьянении. Чтобы не тратить время на поездку в медкабинет, им будет проще доказать свою невиновность на месте.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект об ответственности за опасное вождение и систематические нарушения ПДД. Ожидается, что для лихачей будет установлен штраф в размере 5 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-hochet-navsegda-otbirat-avtomobili-u-pyanyh-voditeley_122524.html