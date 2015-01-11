Остается три недели до окончания приема нормативов ГТО

С 1 января 2020 года для всех возрастных групп участников комплекса «Готов к труду и обороне» начнется новый отчетный период. Это означает, что всем, кто начал выполнять нормативы комплекса в текущем году необходимо успеть довыполнить недостающие до знака отличия нормативы, иначе с 1 января 2020 г. придется проходить их заново.

Решение о смене отчетного периода «с лета до лета» на период, равный календарному году, было принято в Министерстве спорта РФ в ходе заседания Координационной комиссии по реализации комплекса ГТО 18 июня 2019 г.

Время выполнить нормативы ГТО, став обладателем заветного знака отличия в 2019 г. еще есть, поэтому поторопитесь и записывайтесь на выполнение нормативов в Центре тестирования в своем городе. Желаем успехов!

Напомним, что на сегодняшний день в Челябинской области функционируют 54 Центра тестирования ГТО, в которых каждый желающий сможет выполнить испытания (тесты) комплекса.

Кроме того, в федеральном рейтинге по реализации комплекса ГТО Челябинская область по итогам III квартала текущего года уверенно занимает 9-е место. По состоянию на октябрь этого года на портале ГТО для выполнения нормативов комплекса зарегистрировались около 338 тыс. южноуральцев, что составляет около 10% от общей численности населения в регионе в возрасте от 6 лет. При этом к выполнению нормативов ГТО приступили свыше 203 тыс. человек, из которых на знаки отличия различного достоинства выполнили нормативы около 90 тыс. жителей Челябинской области.