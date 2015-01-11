Утвержден главный финансовый документ округа

12 декабря местные парламентарии рассмотрели проект решения о бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогнозируемый объем доходов бюджета в 2020 году составит 3, 932 млрд рублей (на 16,3 % выше первоначального уровня 2019 года). Общий объем расходов запланирован в сумме 3,940 млрд рублей (параметры расходной части увеличены от уровня первоначального плана текущего года на 14 %). Дефицит бюджета рассчитан в размере 8 млн рублей.

Основными направлениями расходования средств бюджета округа остаются сферы образования, культуры, спорта и социальной политики. В 2020 году на них будет направлено 78% казны округа или 2, 290 млрд рублей. Еще 262,7 млн рублей направят на реализацию региональных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка», «Чистая вода», «Чистая страна» (для сравнения, в первоначальном бюджете 2019 года планировался только один федеральный проект).

В 396 млн рублей в 2020 году обойдётся казне муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы». Эти средства направят, в том числе на реконструкцию насосно-фильтровальной станции, инфраструктурную подготовку инвестиционной площадки в поселке Новогорный, строительство газопровода в поселке Метлино. За счет средств местного бюджета планируется продолжить строительство капитального объекта, который переведет нагрузки с ЦРП-4 на ЦРП-3А.

На расходы по развитию дорожной деятельности и внешнего благоустройства округа планируется направить 194 млн рублей. В состав расходов традиционного включены такие статьи, как пассажироперевозки, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений, содержание сетей наружного освещения и другие расходы по благоустройству округа. По инициативе депутатов в документ удалось включить предложения о выделении средств на проектные работы по ремонту стадиона «Пионер» и сетей теплоснабжения в районе сквера ДК Энергетик в посёлке Новогорный. Также увеличен бюджет спортивных и праздничных мероприятий, часть из которых будет посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Утверждённый бюджет позволит муниципалитету без промедления начать следующий год. Это гарантия того, что сразу после новогодних каникул стартуют все программы. Это уверенность в будущем, которая закреплена решением депутатского корпуса на законодательном уровне, – комментирует решение депутатского корпуса председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

– Важно отметить, что бюджет на 2020 год более оптимистичен для округа, поскольку мы приросли ещё одной программой, а также дополнительными источниками финансирования.

Радует то, что объём финансирования увеличился. Например, мы дополнили план спортивных мероприятий. Более финансово обеспеченными, по сравнению с 2019 годом, стали программы управления капитального строительства и благоустройства, и мы планируем в течение года наполнять это направление деятельности, поскольку речь идёт о благоустройстве, поддержании инфраструктуры города.

С 2020 года в округе впервые стартует программа «Доступная среда». Пока на её реализацию заложен один миллион рублей, но мы уже можем начать работу по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и для людей с ограниченными возможностями. На протяжении года мы планируем привлекать в эту программу дополнительные средства из областной программы.

Надо сказать, что на будущий год запланировано продолжить модернизацию насосно-фильтровальной станции, а это чистая вода для всех жителей округа. Параллельно планируется продолжить работу над ремонтом теплосетей, чтобы вода дошла чистой до каждого жителя округа.

Отдельно хочу отметить эффективное взаимодействие управления образования администрации с профильным министерством Челябинской области. В итоге этой работы управлению удалось запланировать порядка 30 млн рублей на ремонт учреждений образования округа.

Напомним, работа над проектом бюджета продолжалась несколько месяцев. Профильные комиссии Собрания депутатов изучали его параметры и обсуждали их с представителями администрации и Общественной палаты. 5 декабря проект бюджета прошел процедуру публичных слушаний и получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты. По результатам голосования предложенный вариант основного финансового документа округа депутаты утвердили.

– При планировании расходов бюджетные ресурсы были сконцентрированы на основных направлениях: расширение перечня региональных проектов, сохранение целевых показателей «майских» Указов Президента РФ 2012 года в области социальной политики, обеспечения обязательного уровня софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделены субсидии из регионального бюджета. 96% средств бюджета распределены в программном формате, – подчеркнула начальник управления по финансам Елена Соловьева.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41369/