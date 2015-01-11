Информация об уборке улично-дорожной сети

По данным Управления капитального строительства и благоустройства администрации округа, содержанием улично-дорожной сети в рамках муниципальных контрактов занимаются:

в г. Озерск - ООО «Снегорье-Авто» (ДОК) и ИП Вострякова М.В. (старый город);

- в п. Метлино - ООО "Синегорье-Авто",

- в п. Новогорный – ММУП ЖКХ Новогорный.

- загородные дороги - ИП Вострякова М.В.

На 12 декабря у каждого подрядчика составлены графики уборки:

ООО "Синегорье-Авто"

С 08:00 часов 12 декабря до 06:30 часов 13 декабря планируется произвести работы на следующих улицах и проспектах: Матросова (частично), К. Маркса, Октябрьская, Дзержинского, Семенова, Музрукова, Калинина, Верхняя, Связи, Горная и б. Гайдара.

С 21:00 часов 12 декабря до 06:30 часов 13 декабря планируется произвести работы в п. Метлино на следующих улицах: Мира, Заводская, Трудящихся, Малая Кольцевая и в Лесохиме.

ИП Вострякова М.В.

График уборки улиц и загородных дорог (скачать)

Специалисты УКСиБ комментируют, что нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ. В первую очередь выполняются работы на дорогах II и III категорий с высокой интенсивностью движения транспортных средств и с регулярным движением автобусов по муниципальным маршрутам, а также на пешеходных тротуарах, имеющих регулярное пешеходное движение и высокую интенсивность пешеходных потоков. Одновременно производится обработка противогололедными материалами.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41368/