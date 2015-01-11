Ветеринары призвали не дарить крыс на Новый год

Ветеринары призвали южноуральцев ответственно отнестись к выбору подарков и не вручать детям и друзьям крыс, которые станут символом 2020 года по восточному календарю.

«Нужно отдавать себе отчет, что животное – это не игрушка, к выбору питомца нужно подходить осознанно, а не получать его неожиданно в качестве подарка. Не нужно поддаваться на эмоциональное пожелание ребенка, который не имел опыта общения с животными и не предполагает, что его ожидает», – рассказала ветврач-хирург Полина Сидорчук.

Ветеринарные врачи не рекомендуем выбирать в качестве подарков животных по нескольким причинам: даже от самых маленьких животных могут возникнуть проблемы со здоровьем, не все грызуны дружелюбны к людям и нередко кусаются, содержание животного требует временных, денежных и энергетических затрат.

Специалисты напоминают, что для животных, живущих в квартире, Новый год и шумные праздники – это стресс, а если животное оказалось в доме впервые, то лучше период адаптации провести в тихой и спокойной обстановке. Ветврачи также напоминают, что нередко животные, полученные в качестве подарков, оказываются на улице.

https://dostup1.ru/society/Veterinary-prizvali-ne-darit-krys-na-Novyy-god_122603.html