Должникам за границу путь заказан

Долги могут сделать россиян невыездными. Около 1,5 миллиона россиян рискуют остаться дома из-за неуплаты алиментов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн человек , не оплативших штрафы ГИБДД, и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

К ним, по оценке коллекторов, могут присоединиться и порядка 7–8 млн должников по кредитам.

Правда, эксперты отмечают, что на значительную часть этих граждан мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния. В России растет количество "убежденных неплательщиков", сейчас это каждый десятый должник.

А вот количество неплатежей по халатности с каждым годом сокращается, рассказал радио Sputnik эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский,

" Эти люди уже получили хороший урок, когда их остановили на границе 3-5 лет назад, когда этот закон впервые ввели. И, поверьте, человек, которого останавливают на границе, у которого куплен тур, который год работал, не покладая рук, чтобы поехать на эти несчастные 10 дней куда-нибудь, он больше никогда этого делать не будет", - уверен эксперт.

В общей сложности в 2019 году приставами было взыскано 104,2 млрд рублей, из них по алиментным задолженностям - более 8 миллиардов.