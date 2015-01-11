В городском парке начал работу каток

В эти выходные дни каток на верхней коробке был готов встретить жителей округа. Также здесь будет работать прокат лыж и коньков. В этом сезоне на стадионе появится удобное тёплое помещение для отдыха.

Как пояснил директор МБУ «Арена» Сергей Родин, нижний корт, где проходят все мероприятия для взрослых и юных озерских хоккеистов, в настоящее время уже почищен и залит.

Параллельно идёт подготовка льда и на стадионе «Труд». В течение двух недель проводится его механизированная обработка.

– Лёд на «Труде» будет готов в середине недели, поверхность будет безопасный, – пояснил Сергей Родин. – В этом году при поддержке градообразующего предприятия было отремонтировано подтребунное помещение с левой стороны стадиона. Посетители катка смогут им пользоваться – зайти, отдохнуть, погреться во время катания, выпить кофе. В этом же помещении будут работать два туалета и душевая. Пользоваться всеми удобствами посетители катка смогут бесплатно.

Следует отметить, что в павильоне стадиона «Труд» работает прокат лыж и коньков. В этом сезоне коньков стало больше, были приобретены новые пары как для фигурного катания, так и для хоккея.

На протяжении всего зимнего периода силами МБУ «Арена» лёд на катках будет обновляться и выравниваться.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41384/