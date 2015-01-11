В Трехгорном лиса укусила девушку

В Трехгорном лиса укусила 16-летнюю девушку – теперь за пострадавшей наблюдают врачи, проводится вакцинация против бешенства.

Инцидент произошел, когда девушка выгуливала собаку в районе водонапорной башни. Пес заметил лисицу и побежал за ней, вскоре животные начали драться, а девушка попыталась разнять их, в результате лиса укусила подростка.+

Как сообщает телерадиокомпания ТВС, в районе водонапорной башни расставили ловушки. Горожан просят не подкармливать диких зверей, а при укусах стоит сразу же обращаться к врачам.

https://dostup1.ru/accident/V-Trehgornom-lisa-ukusila-devushku_122642.html