Состоялось Первенство Озерского городского округа по быстрым шахматам

15 декабря в соревновании, проходившем в городском шахматном клубе, приняли участие двадцать человек. В напряженной борьбе призерами стали:

I место – Востротин Вадим (с результатом в 6,5 очков из 7 возможных),

II место – Вирфель Роман (5 очков),

III место – Пазников Андрей (по дополнительным показателям с результатом 4,5 очка).

Первое место уверенно занял один из лидеров озерских шахмат Востротин Вадим (рейтинг 2213). В конце апреля он занял первое место среди закрытых городов РОСАТОМА в первенстве АНО «АТОМ-СПОРТ» (памяти Б.В. Броховича), организованном ФГУП «ПО «Маяк». Выиграв первые шесть партий, лишь в заключительной партии Вадим предложил ничью Идт Виктору, который принял предложение. Следует отметить партию с Вирфель Романом (рейтинг 1804), который в итоге занял второе место. Он уступил в эндшпиле в сильном цейтноте, хотя позиция была «боевой».

Разочаровался обладатель третьего места Пазников Андрей (рейтинг 1798), который пришел «за победой». Особенно интересной стала его партия с Вирфель Романом. Не так давно игроки встретились в финале Кубка Озерского городского округа по шахматам, в котором Андрей оказался сильнее. На этот раз Роман действовал в цейтноте более уверенно с небольшим преимуществом, но в ладейном эндшпиле была зафиксирована ничья. Два поражения в играх с Востротиным Вадимом и Полянским Юрием не позволили Андрею занять более высокое место. Также на третье место претендовали Полянский Юрий, Шакиров Данил, Идт Виктор, набравшие по 4,5 очка, но дополнительные показатели у Андрея Пазникова были выше.

Также в турнире приняли участие шесть юных шахматистов, учеников шахматной школы Озерска. Соревноваться со взрослыми шахматистами на равных ребятам было тяжело, но выяснить, кто будет стоять в итоге выше в турнирной таблице интересно. Поэтому партии между ними получились бескомпромиссными и захватывающими.

В итоге более удачливым оказался Лев Прохоров, который набрал 3 очка, и благодаря дополнительным показателям занял 16 место, за ним расположились Леонид Востротин и Егор Калин, набравшие одинаковое количество очков. Отметим выступление единственной девушки, сыгравшей в турнире Слукиновой Алены (набрала 2 очка и заняла 18 место).

Организаторы турнира выражают благодарность МБУ «Арена» и управлению по физической культуре и спорту за помощь в проведении соревнований.

Информация Федерации шахмат Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41403/