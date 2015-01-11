В музее раскрыли подробности поднятия купола над метеоритом

В Государственном историческом музее Южного Урала не исключают, что к поднятию купола над осколком метеорита мог привести технический сбой – участие человека в инциденте сотрудники учреждения отрицают.

Напомним, 14 декабря купол, закрывающий метеорит, стал самопроизвольно подниматься и застыл на высоте примерно 10 см. Посетители ничего не заметили, но сработала сигнализация на посту охраны, и охранник обратил внимание смотрительницы на происходящее. Был вызван дежурный администратор и электрик, который сначала поднял купол на максимальную высоту, а затем опустил его на место. Повреждений ни на метеорите, ни на витрине найдено не было.

«Какое-то человеческое участие в этой истории мы исключаем. Пульт с кнопкой, которая приводит в движение четыре электродвигателя, поднимающих купол, надежно спрятан в потайном ящике, он под видеонаблюдением. Случайного нажатия на кнопку тоже не могло быть. Технический сбой возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим», – сообщили в пресс-службе музея.

Метеорит, впоследствии получивший название «Челябинск», прилетел на Землю 15 февраля 2013 года. При столкновении с атмосферой он разрушился, а ударную волну ощутили на себе жители Южного Урала и соседних регионов. По счастливой случайности, от падения метеорита в Челябинске никто серьезно не пострадал, обошлось без человеческих жертв. Многие фрагменты болида были найдены на Южном Урале, а самый крупный был поднят из озера Чебаркуль 16 октября 2013 года. Он украсил экспозицию Исторического музея. Летом 2017 года стало известно, что из музея пропал фрагмент небесного тела весом 2,5 кг. Это исчезновение обернулось для геолога-консультанта уголовным делом.

https://dostup1.ru/society/V-muzee-raskryli-podrobnosti-podnyatiya-kupola-nad-meteoritom_122718.html