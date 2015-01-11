В Озерске началась акция «Подарим Новый год детям»

Несколько лет подряд дети Озерского городского округа определённых социальных категорий становятся участниками праздничных благотворительных мероприятий.

С 18 декабря в Комплексном центре малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают сладкие новогодние подарки для детей. Акция проводится под эгидой губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

– В этом году округ получил 2600 подарков, – рассказывает начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова. – 24 декабря в Челябинске будет проходить губернаторская Новогодняя ёлка, на это мероприятие приглашены 20 наших ребятишек. 12 января в Кыштыме состоится традиционная Рождественская ёлка, на праздник поедут 100 озерских детей.

В рамках акции «Подарим Новый год детям» подарки получают дети из малообеспеченных семей, которые стоят на учёте в управлении социальной защиты населения, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, дети, нуждающиеся в социальной реабилитации и проживающие в организациях для детей – сирот, также подарки предусмотрены для детей-инвалидов, для детей, находящихся под опекой или в приёмной семье, детям погибших военнослужащих.

Выдача подарков проходит с 18 декабря 2019 года и продлится до конца января 2020 года.

Получить подарки можно в Комплексном центре по адресу: ул. Космонавтов, 1-а, в кабинете №214 с 09:00 до 17:00 часов (в пятницу – до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Для жителей посёлков выдача подарков организована в отделениях администрации по месту жительства: в Метлино по адресу: ул. Мира,15, 3 этаж, кабинет №306, телефон: 9-02-46, 9-02-89) с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) и в Новогорном по адресу: ул. Советская,15, кабинет №4 в среду и в пятницу с 10:00 до 15:00 часов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41437/