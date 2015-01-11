Сильная гололедица ожидается на южноуральских дорогах

Более 130 единиц техники будет задействовано для очистки от снега федеральных трасс в Челябинской области, где 20 и 21 декабря ожидаются снегопады.

Напомним, по прогнозам синоптиков ночью и днем 20 декабря с сохранением в течение следующих суток в регионе ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метели, гололед, на дорогах гололедица от наката, порывы ветра до 14 метров в секунду.

«Для предотвращения гололеда и снежного наката на федеральных трассах будет задействовано более 130 единиц техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики и другие», – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».+

Там призвали водителей соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, заранее планировать маршрут с учетом прогнозируемых сложных погодных условий.

Напомним, предстоящей ночью в Челябинской области будет минус 6-11, завтра днем – от нуля до минус пяти.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш», Р-354 можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Silnaya-gololeditsa-ozhidaetsya-na-yuzhnouralskih-dorogah_122752.html