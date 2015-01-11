Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет Прямую линию с южноуральцами.

Как сообщает его пресс-служба, мероприятие состоится 25 декабря с 14 до 16 часов.

«Глава региона будет общаться с жителями в эфире телеканала Россия-24. Вопросы, фото, видеообращения уже принимаются по телефону 8 (351) 701-501-7, а также в соцсети "ВКонтакте" и Instagram по хэштегу #спросиТекслера», – говорится в анонсе.

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года, 8 сентября он был избран главой региона.

https://dostup1.ru/politics/Texler-provedet-Pryamuyu-liniyu-s-yuzhnouraltsami_122767.html