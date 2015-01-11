Выступление Е.Ю. Щербакова в прямом эфире.

23 декабря, в театре "Наш Дом" на ежегодном "Дне директора", выступит Глава администрации ОГО, Евгений Юрьевич Щербаков.

Это будет не просто отчет. Он расскажет о новых векторах работы Администрации, в частности, о смене кадровой политики и запланированных увольнениях... И по инсайдерской информации, это будет далеко не главная интрига его выступления.

Вы сможете сами все посмотреть и услышать.

Прямое включение из театра запланировано на канале УКС-ТВ с 16:40.

А также вещание будет идти на сайте Озёрск.ru - http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=28.

В группе в ВК - https://vk.com/ozersknews (запланировано как прямая трасляция, поэтому прямая ссылка появится перед самым началом).