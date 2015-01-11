В Челябинской области 100 пар заключат брак 31 декабря

В Челябинской области 100 пар решили заключить брак в последний день 2019 года.

«С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье. Регистрация брака в канун всеми любимого праздника придает молодым людям дополнительную уверенность в том, что они смогут построить счастливую семью со своей второй половинкой», – рассказали в ЗАГСе.

В комитете добавили, что особую атмосферу бракосочетанию придает новогоднее оформление отделов ЗАГС.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-100-par-zaklyuchat-brak-31-dekabrya_122784.html