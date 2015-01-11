Жители округа сами определят объекты для благоустройства

Завтра, 24 декабря, в течение суток, на официальном сайте органов местного самоуправления состоится рейтинговое голосование, по результатам которого будут определены приоритеты в сфере благоустройства общественных территорий в 2020 году.

В период с 00:00 часов 24.12.2019 г. по 23:59 часа 24.12.2019 г. каждый озерчанин в возрасте старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из семи территорий, на которые разработана проектная документация (за исключением одной).

В список территорий для голосования вошли:

- пляж в конце улицы Иртяшская

- сквер им. Б.В. Броховича

- сквер в п. Метлино (район улиц Мира и Центральная)

- сквер в п. Новогорный (ДК «Энергетик», ул.Театральная,1)

- пешеходная дорожка (от домов №№13,15 по б. Луначарского до дома №30 по ул. Октябрьская)

- пешеходная дорожка (от дома №56 по ул. Дзержинского до домов №№13,15 по б. Луначарского) - ПИР

- территория между д/с «Жемчужина» и домами №№24,26 по б. Гайдара.

Итоги голосования поведет общественная комиссия, она же представит результаты главе округа. Территории, получившие наибольшее число голосов, станут приоритетными для благоустройства в 2020 году.

Проголосовать за проекты общественных территорий можно будет на сайте www.ozerskadm.ru, в разделе «Формирование современной городской среды».

1. «Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская»

Проект благоустройства включает в себя полное обновление общественной территории:

- создание пешеходных зон с обустройством дорожек с асфальтобетонным покрытием, аллей с покрытием тротуарной плиткой, тропинок по естественному рельефу с гравийно-песчаным покрытием;

- создание мест для физической активности взрослого населения с установкой турников, комплекта оборудования для пляжного волейбола;

- создание детской игровой зоны с установкой малых архитектурных форм для детей (горки, качели, дорожка «Змейка»);

- расширение пляжной зоны с отсыпкой песком;

- организация понтона (пирса) для подхода к открытой воде;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, деревянные зонты, пляжные раздевалки, велопарковки, дорожки деревянные для пляжа и ДР-)

- обустройство бордюрного камня для доступа маломобильных групп населения на благоустраиваемую территорию;

- установка спасательной вышки;

- озеленение.

2) «Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича».

Проект благоустройства включает в себя обновление общественной территории в границах ранее существующего сквера:

- обустройство территории существующего памятника;

- обустройство пешеходной зоны (тротуаров) плиточным покрытием (двух цветов) с бортовым камнем;

- наружное освещение;

- озеленение сквера с посадкой новых деревьев, кустарников, организация газонов и цветников;

- установка малых архитектурных форм и газонного ограждения;

- организация видеонаблюдения.

3) «Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная».

Проект благоустройства включает в себя полное обновление общественной территории:

- обустройство тротуаров и пешеходных аллей;

- создание площадки для отдыха взрослого населения с плиточным покрытием;

- создание площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста с безопасным покрытием на гранитной крошке «Терра Вэй» и установкой детского оборудования (песочницы, детские горки, качели);

- организация площадки с плиточным покрытием для возведения сцены на период праздничных мероприятий;

- установка декоративных элементов «Часы» и «Дерево любви»;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, ограждение газонное, приствольные решетки;

- монтаж наружного освещения сквера с установкой светильников в местах установки скамеек, у границ детской площадки и площадки, предназначенной для установки сцены;

- озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, организацией газонов и радиальных сегментов цветников.

4) «Благоустройство сквера ДК "Энергетик" по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1».

Проект благоустройства включает в себя обновление общественной территории в границах ранее существующего сквера:

- обустройство пешеходной зоны (тротуаров) с асфальтобетонным покрытием и плиточных бетонных тротуаров (двух цветов);

- обустройство мемориальной площади плиточным покрытием;

- восстановление существующего фонтана;

- наружное освещение с установкой декоративных опор освещения Сприт-25;

- озеленение сквера с посадкой новых деревьев, кустарников, организация газонов и цветников;

- установка малых архитектурных форм и газонного ограждения.

5) «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов №13,15 бул. Луначарского до дома №30 по ул. Октябрьской».

Проект благоустройства включает в себя обновление общественной территории в границах ранее существующей дорожки:

- обновление асфальтового покрытия;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территории (кронирование растущих кустарников, приведение их в нормативное состояние);

- обновление наружного освещения.

6) «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома №56 по ул. Дзержинского до домов №13,15 бул. Луначарского» (ПИР)

Разработка проектно-сметной документации по обустройству пешеходной дорожки и устройству наружного освещения, установки малых архитектурных форм.

7) Благоустройство территории между д/с №58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24,26 по адресу бул. Гайдара.

Проект благоустройства включает в себя обновление общественной территории в границах ранее существующей тропинки:

- восстановление асфальтового покрытия пешеходной тропинки вдоль домов №№ 24,26 по адресу бул. Гайдара

- высадка деревьев вдоль пешеходной тропинки и д/с №58 «Жемчужина».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41472/