Среднедушевой долг по кредитам на Южном Урале составляет около 200 тыс.

Челябинская область вошла в топ-30 наименее закредитованных регионов страны – размер среднедушевого долга по кредитам на Южном Урале составляет 197,9 тыс. рублей, его соотношение с годовой зарплатой – 51,7%.

Согласно исследованию РИА Новости, в 2019 году размер среднедушевого долга по кредитам в Челябинской области вырос на 28,3 тыс. рублей.

Из числа соседних регионов наименее закредитованным эксперты назвали Ямало-Ненецкий автономный округ: соотношение долга и з/п здесь составляет 46%, но только благодаря большим зарплатам, поскольку по абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина ЯНАО лидирует с объемом задолженности 477,6 тыс. рублей (рост за 2019 год – 64 тыс. рублей). На втором месте по данному показателю – Ханты-Мансийский автономный округ, где уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445,3 тыс. рублей (+53 тыс.; соотношение долга и з/п – 58%). Еще один Уральский регион, Тюменская область, замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов (ссудная задолженность в пересчете на одного человека – 337 тыс.; +51,6 тыс.; 68,2%).

Добавим, Свердловская и Курганская области относятся к наиболее закредитованным российским регионам, занимая в рейтинге 66 и 83 места соответственно: среднедушевой долг в них составляет 255,2 тыс. и 224,4 тыс. рублей, рост задолженности в 2019 – 36,8 тыс. и 34,7 тыс. рублей, соотношение долга и з/п – 61,3% и 72,8%.+

https://dostup1.ru/finance/Srednedushevoy-dolg-po-kreditam-na-Yuzhnom-Urale-sostavlyaet-okolo-200-tys_122869.html