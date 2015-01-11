На оплату труда депутатов и чиновников в 2020 году на Южном Урале выделено 4,2 млрд рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил нормативы формирования расходов бюджетов городских округов (городских округов с внутригородским делением), муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.+

Как следует из документа, расходы на эти цели составят 4 млрд 225 млн 937,7 тыс. рублей. Нормативы установлены для каждого муниципалитета.

В частности, Челябинск получит 847 млн 817,1 тыс. рублей, Магнитогорску полагается 451 млн 496,2 тыс., Озерску – 130 млн 982 тыс., Златоусту – 130 млн 559,7 тыс., Миассу – 124 млн 618,4 тыс., Копейску – 114 млн 244,5 тыс. рублей.

Из районов самые большие бюджеты на зарплату получили Саткинский – 83 млн 524,9 тыс, Сосновский – 68 млн 247,3 тыс. и Ашинский – 64 млн 587,8 тыс. рублей.

Напомним, доходы областного бюджета на 2020 год составляют 178 млрд 810,8 млн рублей, расходы – 200 млрд 816,4 млн рублей. Таким образом, дефицит достигнет 22 млрд 5,6 млн рублей.

https://dostup1.ru/politics/Na-oplatu-truda-deputatov-i-chinovnikov-v-2020-godu-na-Yuzhnom-Urale-vydeleno-42-mlrd_122867.html