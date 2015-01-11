В Озерске прошла встреча главы округа с общественностью

Накануне Нового года глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков рассказали представителям общественности о проделанной работе и планах на будущее.

На торжественном мероприятии присутствовали руководители общественных организаций, члены Общественной палаты и Почётные граждане Озерска. По традиции, организатором встречи выступило Собрание депутатов.

Глава округа Евгений Щербаков подвел итоги уходящего года, отметил взаимодействие с ФГУП "ПО "Маяк", рассказал о важных, социально значимых проектах, которые были реализованы в 2019 году:

– В этом году удалось выполнить капитальный ремонт Каслинской дороги, которая не ремонтировалась на протяжении десятилетий. Это была важная масштабная работа, отремонтировали также и Татышскую дорогу. В следующем году, я считаю, мы должны добиться ремонта Метлинского шоссе, а также выполнить в посёлке ремонт улицы Береговой.

Евгений Щербаков подчеркнул, что в последнее время развитию посёлков уделяется большое внимание. В 2018 году в Новогорном была введена в эксплуатацию четвёртая очередь газификации, благодаря которой значительно снизилась оплата за газ для жителей и их семей:

– В этом году в школах посёлков Метлино и Новогорный были отремонтированы спортивные залы. В Метлино отремонтировали школьные мастерские, капитально отремонтировали и ввели в строй бассейн в детском саду, который был закрыт длительное время.

Евгений Щербаков отметил, что много проектов на сегодняшний день реализуются благодаря участию в различных федеральных и региональных программах:

– Мы стараемся заходить во многие программы и добиваемся того, чтобы был результат.

Подводя итоги уходящего года, Евгений Щербаков отметил, что в уходящем году округу удалось приступить к строительству важного спортивного объекта – ледовой арены «Высота». Глава округа обратил особое внимание на то, что этому предшествовала серьёзная работа, а также подчеркнул, что большую помощь и поддержку округу оказывает группа ЧТПЗ и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Наша задача, над которой мы работаем на протяжении последних лет, это вернуть уважение к нашему славному городу, опираясь в этой работе на мнение общественности. Хотелось бы сделать уровень проживания в городе достойным и современным, как это и было в период его расцвета. Тем более, что в следующем году нас ждут две знаменательные даты – это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 75 летний юбилей атомной отрасли.

Я понимаю, что перед нашей командой стоит много задач и не всегда удаётся выполнить всё на сто процентов. В наш адрес звучит критика, и я всегда готов выслушать все мнения, если они конструктивные.

Нам очень важно сделать город привлекательным и современным для молодёжи, чтобы молодые люди видели, что уровень жизни у нас не хуже, чем в столичных городах.

Участники встречи отметили, что сегодня внимание со стороны руководства региона и забота со стороны градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк» заметны во всех сферах жизнедеятельности округа.

– В настоящее время налажен диалог между органами местного самоуправления и жителями округа, – поделилась своим впечатлением от встречи председатель Общественной палаты Вера Аксёнова. – Хочу поблагодарить организаторов встречи за то, что ежегодно, в преддверии Нового года, у представителей общественных организаций есть возможность встретиться с руководителями округа и задать вопросы в неформальной доброжелательной атмосфере, узнать полную и объективную картину о том, какие важные изменения происходят в жизни округа, о его проблемах и о том, какие шаги предпринимаются для их решения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41511/