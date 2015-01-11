Помощь из Инстаграм. С какими просьбами южноуральцы обращаются к главе региона

Алексей Текслер возглавил рейтинг губернаторов по отлику в соцсетях. Он обогнал главу Чечни Рамзана Кадырова и президента республики Татарстан Рустама Минниханова, а также своего коллегу из Ставропольского края Владимира Владимирова. Эксперты оценили количество лайков, комментариев и, конечно, обратную связь.

Напомним, руководитель Челябинской области завёл личную страницу в Инстаграм сразу после назначения, чтобы оперативно реагировать на проблемы южноуральцев. Так, удалось помочь юным хоккеистам из Сима. Они получили 2 миллиона рублей на строительство раздевалок.

На пороге несколько десятков пар обуви, в раздевалке не протолкнуться. Вот так юные хоккеисты собираются на тренировку – лавочек на всех не хватает, о личным шкафчике родители будущих спортсменов уже перестали мечтать.

«Каждый раз мы несём такой баул, который больше, чем сам ребёнок. Каждый раз мы это всё достаём, каждый раз это всё сушим», – рассказывает Ольга Кирикова.

Это раздевалка одна на весь спортивный дворец Сима.

Нам, конечно, надо новую раздевалку. Нас куча народу уже, нам надо баулы куда- то девать.

«Места очень мало, потому что занимается много секций. И волейбол, и баскетбол, и самбо, и плавание. А раздевалка 12 квадратных метров, некоторые переодеваются в фойе», – поясняет Андрей Игнасюк, тренер

Андрей Игнасюк в этом дворце спорта мастер на все руки. И чистит лёд от снега, и тренирует детей, а если надо может и хоккейную коробку отремонтировать. Показывает площадку, где по проекту должны стоять раздевалки, а на деле – пустырь запорошенный снегом.

С просьбой построить раздевалки Андрей с коллегами обратился к губернатору через социальные сети – написал на личную страничку в инстраграме. Алексей Текслер сообщение прочитал и направил на строительство новых помещений 2 миллиона рублей. Но возникла другая проблема.

«Мы полностью зависим при закупке каких- то товаров от закона 44, который нас обязует проводить аукционы, то мы просто не успеваем эти средства освоить», – комментирует Сергей Мошкин, директор дворца спорта.

Помещения начнут строить в следующем году, когда пройдут аукционы. И этот вопрос не единственный, который привлёк внимание губернатора. Алексей Текслер показывает свою личную страничку в инстаграме. Вот, к примеру, жители северо- запада Челябинска пожаловались на неприятный запах. Глава области потребовал от подчинённых объяснений.

«Министерство экологии этим занимается. Вот так это всё и работает», – поясняет Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

Топ- 5 самых волнующих южноуральцев тем- экология, состояние дорог, ЖКХ, благоустройство и транспорт. И все эти вопросы не остаются без внимания главы области.

https://www.cheltv.ru/pomoshh-iz-instagrama-s-kakimi-prosbami-obrashhayutsya-yuzhnouraltsy-k-glave-regiona/