Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на Новый год

В последний день декабря в Челябинской области ожидается минус 9-14 градусов, уже 1 января значительно потеплеет.

До конца года синоптики не прогнозируют сильных морозов. В конце декабря Урал заденет антициклон, который принесет с собой холод, 29 и 30 декабря столбики термометров покажут 22-27 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в Челябинской области ночью 30 декабря будет минус 25 градусов, днем потеплеет до минус 17. Во вторник, 31 декабря, ночью прогнозируется минус 21, а днем воздух прогреется до минус семи. Будет преобладать облачная погода, возможен снег.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-Chelyabinske-na-Novyy-god_122913.html