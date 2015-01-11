В Чебаркуле состоялся Финал Кубка Челябинской области по баскетболу среди мужчин

В городе Чебаркуль с 20-го по 22-ое декабря состоялся Финал Кубка Челябинской области по баскетболу среди мужчин.

В турнире приняло участие 6 команд городов Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Озёрска, сборная "Юниоры 2004"(Челябинск, ЧелГУ). Участники были разбиты на две группы по три команды. В первом матче команда г.Озёрска обыграла Златоуст 109 : 97, во втором уступила ЧелГУ 77 : 100. В стыковом матче за 3 место озерчане встретились с хозяевами турнира сборной Чебаркуля и одержали победу 82-58, завоевав 3 место. Лучшим центровым турнира был признан игрок сборной Озёрка Антон Духанов (завод 156).

В финале сборная Миасса разгромила команду ЧелГУ 86 :41.

Сборная Озёрского городского округа выступала в следующем составе: Александр Алёкин (МИФИ), Антон Духанов(з-д156), Константин Колесник(ООО «АСК»), Евгений Кичешкин(ОзТК), Кирилл Клочихин(ЮУрГУ), Данил Ладынский(ОзТК) Вениамин Рогачев(УрФУ), Александр Жиляков(ИП), Александр Сатонин(УКС), Сергей Скороходов(Ч), Арсений Чупурнов(шк.21), Андрей Донцов(МИФИ) Дмитрий Якунин(ЮУрГУ). Тренеры: Вячеслав Петров(з-д235), Евгений Шульц(БК «Кудесник»).