Итоги прямой линии в эфире телеканала «Россия-24” с губернатором Алексеем Текслером

Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера продолжалась два часа. Глава региона в эфире телеканала «Россия-24» отвечал на вопросы южноуральцев.

Этого времени хватило, чтобы охватить все сферы жизни, среди которых и газификация, и долевое строительство, много жалоб поступило на благоустройство и общественный транспорт в Челябинске.

В частности, жители попросили очистить улицы города от убитых маршруток, водители которых, по словам горожан, грубят и опасно водят. Алексей Текслер заявил, что маршрутную сеть Челябинска обновят за три года. Закупят новые трамваи и ещё больше автобусов. На каждую жалобу губернатор реагировал мгновенно и в прямом эфире давал поручения подчинённым разобраться с той или иной проблемой.

– Вот вы говорили, даю поручение главе, поручаю министру. А они смотрели прямую линию?

– Да, и все вопросы будут услышаны.

В колл-центр поступило пять с половиной тысяч вопросов от южноуральцев. Но ответить на все из-за ограничения времени в прямом эфире не удалось. Несмотря на это, подчеркнул губернатор, все жалобы будут рассмотрены.

Алексей Текслер поручил подчинённым разобраться с каждой претензией индивидуально.

«Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером» 25 декабря 2019 года.

https://www.cheltv.ru/itogi-pryamoj-linii/