Евгений Щербаков: Мы сделаем округ удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Накануне Нового года в кинотеатре «Октябрь» прошло праздничное мероприятие «Открытые сердца» для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Почётными гостями вечера стали глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев/

Важно подчеркнуть, что встреча была организована по инициативе местного отделения Всероссийского общества слепых. Полгода назад впервые в Челябинской области местное отделение ВОС стало проводить встречи с просмотром фильмов с тифлокомментированием. Как отметил председатель озерского отделения ВОС Константин Гоголев, сейчас они объединяют не только членов общества слепых, но и многих других людей, имеющих проблемы со зрением.

В ходе новогоднего праздника члены общества подвели итоги работы и силами творческой самодеятельности подготовили концерт, также присутствующим был представлен фильм с тифлокомментированием. В гости к озерчанам приехали представители Всероссийского общества слепых из Снежинска, Кыштыма и Верхнего Уфалея, поздравили членов общества депутаты Собрания депутатов округа, которые активно сотрудничают с обществом слепых, Вадим Каримов и Виталий Вельке.

– Звучало очень много теплых слов и поздравлений за проделанную нашими активистами работу, – подчеркнул председатель озерского отделения ВОС Константин Гоголев. – Хочу поблагодарить главу округа Евгения Щербакова и генерального директора «Маяка» Михаила Похлебаева за помощь в организации праздника. Благодаря этой поддержке состоялась наша предновогодняя встреча, собравшая более пятидесяти человек – инвалидов разных социальных групп и возрастов.

Мы обратились к руководителям округа и градообразующего предприятия, рассказали о своих насущных проблемах. На ряд важных вопросов ответ мы получили сразу. При поддержке Михаила Похлебаева спортсмены школы №36 будут обеспечены новой формой. С главой округа договорились о реализации совместных проектов по доступной среде – для нас это лучший подарок к Новому году.

– В округе уже появились светофоры со звуковой сигнализацией, специальная разметка, стали доступнее учреждения культуры, – отметил глава округа Евгений Щербаков. – Конечно, эту работу надо продолжать. На 2020 год есть много идей в части того, как сделать Озерск и наши поселки удобнее, доступнее и комфортнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявляемся на участие в областную программу «Доступная среда». На следующий год, на реализацию проектов по доступной среде, в бюджете округа мы закладываем 1,1 млн рублей и надеемся на поддержку области. А все работы будем согласовывать с активистами подобных сообществ: эта работа нацелена на них, и именно они лучше знают, на что обратить внимание.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41524/