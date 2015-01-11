С 1 января перевозки пассажиров будут осуществляться по расписанию

В декабре 2019 года управлением капитального строительства и благоустройства администрации (УКСиБ) был объявлен и проведен аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по семи муниципальным маршрутам.

№ 1 "ДК «Маяк» - бульвар Гайдара, 18»

№ 2 «площадь Курчатова- поселок № 2»

№ 4 «КПП № 2 – КПП № 4»

№ 10 «ул. Дзержинского, 56 – ДК «Маяк».

№ 12 «ДК им. Пушкина – магазин Электроника».

№ 271 «Озерск - Метлино»

№ 272 «Озерск – Бижеляк»

Один из участников аукциона ООО «Выстрел» (директор Карпинский Д.Н.) обратился в Челябинское Управление федеральной антимонопольной службы с жалобой о признании незаконными действия заказчика – управления капитального строительства и благоустройства администрации, которое, по мнению директора ООО «Выстрел», путём установления требований к транспортным средствам сокращает число возможных участников аукциона.

Само ООО «Выстрел» приняло участие в двух аукционах – на маршруты №271 и №2 и проиграло в обеих закупках по цене.

24 декабря в Челябинском УФАС РФ состоялось заседание комиссии по рассмотрению вышеуказанной жалобы, с участием представителей от ООО «Выстрел» - Карпинского Д.Н. и Погорелова В.Г. В ходе заседания жалоба ООО «Выстрел» была признана необоснованной, решение будет опубликовано на официальном сайте УФАС в ближайшие дни. И это станет подтверждением добросовестного уровня конкуренции. Как сообщили специалисты УКСиБ, процедура заключения муниципальных контрактов возобновлена.

Следует отметить, что на аукцион были выставлены только те муниципальные маршруты, регулярные пассажироперевозки по которым осуществляются по регулируемому тарифу – и эта процедура происходит каждый год: перевозчик определяется на конкурсной основе. Что касается муниципальных маршрутов с нерегулируемыми тарифами – здесь все стабильно, изменений нет.

С 1 января 2020 года перевозки пассажиров по всем муниципальным маршрутам будут осуществляться в соответствии с действующим на сегодняшний день расписанием (с ним можно ознакомиться на официальном сайте ozerskadm.ru)

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41523/