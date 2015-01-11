Детям в Челябинской области раздали подарки с плесенью

Жители Катав-Ивановска пожаловались на то, что детям раздали новогодние подарки с заплесневевшим содержимым.

«Кульки сомнительного содержания раздают детям Катав-Ивановска с 20-х чисел декабря. Родители сообщают, что пирожные в плесени, некоторые пакеты разорваны и неполные. Считаем, необходима серьезная проверка, ситуация угрожает жизни и здоровью большого числа детей», – прокомментировала представитель «Гражданского патруля» Екатерина Зейдель.

По данным Минсоца, которые приводят активисты, из областного бюджета на подарки было выделено 23 млн 870 тыс. рублей. Приобретено 200 705 новогодних подарков средней стоимостью 119 рублей. Новогодние наборы предназначены для детей в трудной жизненной ситуации. Общественники направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

https://dostup1.ru/society/Detyam-v-Chelyabinskoy-oblasti-razdali-podarki-s-plesenyu_122944.html