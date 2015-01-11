В Челябинской области наблюдается рост заболеваний гепатитом А

По данным Росстата, за 9 месяцев 2019 года южноуральцы в 3 раза чаще болели острым гепатитом А, в 2,2 раза — коклюшем и в 2,6 раза — гриппом.

Заболеваемость острым гепатитом С выросла на 30%, дизентерией (шигеллезом) — почти на 26%.

— Всплеск гепатита А всегда объясняется низким процентом привитого населения (вакцинация проводится только по эпидпоказаниям) и нарушением санитарно-эпидемиологического режима, — прокомментировала врач-инфекционист городской клинической больницы № 8 Челябинска Екатерина Сандырева.

Напомним, в декабре шигеллез выявили у малышей копейского детсада № 34. По данным на среду, 25 декабря, дизентерией заболели уже 32 ребенка и четверо взрослых. Ситуация на контроле у регионального минздрава, рассказала "Южноуральская панорама".

https://www.chel.kp.ru/online/news/3718331/