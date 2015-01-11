Для всех желающих открыты школьные катки

Управление образования информирует, что для жителей Озерского городского округа работают ледовые корты на спортивных площадках школ №№25,33, лицея №39 и ДЮСШ в соответствии с расписанием.

Переодеться в спортивную форму можно в основном здании ДЮСШ. С 28 декабря начнет работу прокат коньков. Во время школьных каникул, с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г., каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00 часов.

Во время школьных каникул, с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г., каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 21:00 часа.

На территории школы, рядом с площадкой, предусмотрено помещение для переодевания. Во время школьных каникул, с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г., каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 20:00 часов.

Во время каникул каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 19:00 часов. Населению предоставляется возможность переодеть верхнюю одежду в помещении 1-го этажа школы.

Для переодевания обуви все хоккейные корты оборудованы крытыми скамейками.

Обращаем ваше внимание, что 31 декабря, 1 и 2 января - праздничные выходные дни.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41539/