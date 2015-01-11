В Озёрске расцвела «Клумба»!

Детскими игровыми комнатами сейчас уже никого не удивишь! Они есть практически во всех торговых центрах, точках питания и современных медпунктах!

Многие из них старательно снабжаются супер-современными и модными развивающими модулями, а кто-то делает упор на творчество, но всех объединяет одно: практически все игровые зоны яркие, удобные, безопасные! Настоящая палочка-выручалочка для современных родителей и их очень активных детишек!

В преддверие Нового года в Центре реабилитации работников ПО «Маяк» открылась детская игровая комната «Клумба»! Осенью съёмочная команда «УКС ТВ» сняла репортаж о ремонтных и отделочных работах, проходящих в комнате под руководством Евгении Крашенинниковой:

И как же «Клумба» выглядит сейчас, вы можете посмотреть на фото! Вполне удобное пространство, которое может вместить себя приличное количество маленьких отдыхающих, а также тех, кто остаётся здесь поиграть, пока мамы и папы находятся на тех или иных оздоровительных процедурах.

Мария Черноскутова пришла вместе с мужем и 2-мя сыночками опробовать новое игровое пространство. По её словам, конечно, такого места очень не хватало «Профилакторию»! И дети заняты, и родители довольны! Тем более, что в «Клумбе» есть и игрушки, и наборы для творчества, проектор для просмотра интересного видео и методист, который сможет приглядеть за ребятами и занять их чем-то интересным!

По словам автора и идейного вдохновителя Евгении Крашенинниковой, она довольна тем, что получилось у неё и её коллег! По задумке Евгении финальный штрих – листья на нарисованном на стене дереве, предстояло буквально собственноручно сделать первым посетителям комнаты. С чем, кстати сказать, все пришедшие, от мала до велика, замечательно справились!

Как отметила директор Центра Светлана Лахтачёва, пожелав при этом нашим читателям здоровья, игровая комната, равно как и «Профилакторий» в целом открыты для всех! Не только для работников градообразующего предприятия! Подлечиться, посетить самые различные оздоровительные процедуры, включая и детские направления, такие, например, как «Соляная комната», могут все желающие!

Александра Лебедева