В храмах Южного Урала почтят память жертв магнитогорской трагедии – напомним, 31 декабря 2018 года в результате обрушения части жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек.

«В годовщину этого памятного и горестного события верующие Южного Урала помолятся о упокоении погибших. В храмах пройдут поминальные богослужения», – сообщили в Челябинской епархии.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий возглавит заупокойную Божественную литургию (8.00 31-го) и панихиду (10.00) по жертвам трагедии в кафедральном соборе Вознесения Христова Магнитогорска.

Напомним, трагедия в доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошла в ночь на 31 декабря. В результате взрыва и обрушения подъезда погибли 39 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря 2019 года назвал слухами информацию о том, что причиной взрыва мог послужить теракт. «Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», – сказал Песков.+

Следственный комитет России пока не обнародовал результаты расследования дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://dostup1.ru/society/V-hramah-Yuzhnogo-Urala-pochtut-pamyat-zhertv-magnitogorskoy-tragedii_122995.html