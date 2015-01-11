Новогоднее настроение в подарок

По традиции к Новому году и Рождеству коммерческие предприятия создают для жителей округа праздничное настроение, украшая здания и торговые залы. Глава округа Евгений Щербаков посетил несколько предприятий торговли, которые внесли достойный вклад в создание новогодней атмосферы.

Накануне нового года глава округа Евгений Щербаков, начальник управления экономики администрации Александр Жмайло и заместитель председателя Общественной палаты Владимир Порошин вручили директорам отличившихся предприятий благодарственные письма.

Интересно отметить, что торговые комплексы «Родной» и «Фестиваль» для своих посетителей не только нарядили новогодние елки, но и оформили фотозоны. Ежегодно с душой подходят к оформлению своих предприятий сотрудники магазинов торговой сети «Три богатыря». И, наверное, многие жители города уже обратили внимание на то, что разноцветными гирляндами украшен не только ресторан «Чкалов Паб», но и деревья вокруг здания.

– Озерские предприниматели традиционно принимают активное участие в оформлении интерьеров и зданий своих предприятий, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Тех, кто постарался создать для всех жителей новогоднее настроение мы сегодня отметили. К сожалению, предприятия федеральных торговых сетей, которых в городе достаточно, не порадовали покупателей креативными решениями новогоднего оформления.

Надеюсь, что с каждым годом предприниматели будут всё больше включаться в эту работу. Я думаю, что затраты на оформление не такие значительные, но они многократно окупятся, вернутся хорошим настроением и позитивным отношением покупателей.

Благодарственными письмами за организацию новогоднего праздничного оформления предприятий благодарственными письмами главы округа были отмечены:

– ТК «Родной», директор Татьяна Манасихина,

– ТРК «Фестиваль», директор Елена Бурунова,

– ТС «Три богатыря»: магазины по ул. Кирова, 23, директор Светлана Кадаева, магазин по ул. Октябрьская, 24, директор Галина Максимова, магазин по ул. Матросова, 36, директор Галина Коваль,

– Ресторана «Чкалов Паб», директор Наталья Захарова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41556/