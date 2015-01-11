В Челябинской области 1 января резко потеплеет

В конце 2019 года погода взбодрит южноуральцев легкими морозами и порывистым ветром, но уже в ночь под Новый год существенно потеплеет –2020-й начнется с теплой погоды, превышающей сезонную норму сразу на семь градусов.

По многолетним данным, среднесуточная температура воздуха в Челябинской области 1 января составляет минус 14 градусов, чаще всего повторяются значения в интервале минус 10-20. Самая высокая среднесуточная температура достигала плюс семи градусов в 1995 году.

За весь период наблюдений наблюдалось еще три случая с положительными значениями в новогоднюю ночь. 31 декабря 1947 года температура воздуха днем поднималась до 6,5, а в ночь под Новый Год шел дождь, 1 января 1948 года температура повысилась до плюс четырех. Самая холодная погода в этот день отмечалась в 1979 году, среднесуточная температура воздуха составила минус 41,8 градуса. В новогоднюю ночь температура понизилась до минус 48,3 и это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года.

По предварительным данным Челябинского Гидрометцентра, 2019 год был теплый. В Челябинске среднесуточная температура составила плюс 4,6 градуса, что более чем на два градуса выше нормы. С начала столетия теплые годы с температурой 2,6 градуса и выше встречаются гораздо чаще, чем в прошлом. Средняя годовая температура за период с 2001 года составляет уже не 2,5, а 3,5 градуса.

Годовое количество осадков в 2019 году немного превышает норму. Такая же тенденция отмечается и с продолжительностью НМУ, таких дней в 2019 году тоже было меньше. НМУ второй степени в Челябинске отмечалось всего два дня, в то время, как в предыдущие годы их количество доходило до 14, рассказали в ЦГМС.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-1-yanvarya-rezko-potepleet_123034.html