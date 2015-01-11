Снег и туманы накроют Челябинскую область

В Челябинской области 9 января синоптики прогнозируют снег и туманы. Правда, осадки будут небольшие и лишь местами.

Температура на улице в первый рабочий день после затяжного отдыха останется вполне комфортной.

В Гидрометцентре рассказали, что столбик термометра не опустится ниже 9 градусов мороза, в столице Южного Урала будет от – 4 до – 8 С. Ветер небольшой – западный с переходом на юго-западный, возможны порывы до 12 метров в секунду.

Сегодня можно проверить, работают ли народные приметы. Так, в старину верили, что если в этот день снег пойдет хлопьями, это предвещает скорое ненастье и мокрую погоду.

Кстати, сейчас время, когда ожидаются Васильевские морозы. Правда, случаются они не каждый год, а в среднем 1 раз в 2-3 года. Бывает, что температура опускается ниже 30 градусов, а то и ниже. Но начало 2020-го удивляет южноуральцев не трескучими морозами, а аномальным теплом.

https://www.cheltv.ru/naslazhdaemsya-nebolshoj-sneg/