Всё под силу. Как настроиться на рабочий лад после праздников

После затяжных праздничных каникул сосредоточиться на работе бывает особенно сложно. Иногда так трудно, что психологи даже придумали для этого состояния отдельный термин «постпраздничный синдром».

В первый рабочий день люди обычно чувствуют вялость, сонливость, апатию и раздражение, которые негативно сказываются на рабочем процессе. У этого синдрома две причины: нежелание заканчивать праздники и физическое истощение после застолий. Однако избежать постпраздничной хандры возможно.

1. Питание

Во-первых, в праздники не стоит злоупотреблять вредной и тяжелой пищей. Новогодний стол не будет считаться таковым, если на нем не будет шампанского, селедки под шубой, бутербродов с икрой и прочего. Такое новогоднее меню не назовешь диетическим, поэтому не стоит растягивать эту «диету» на все десять дней. К здоровой еде полезно вернуться заблаговременно.

2. Распорядок дня

Спать лучше ложиться вовремя, но кто следует этому совету на каникулах? На самом деле перед выходом на работу организму нужно дать хотя бы пару дней, чтобы вспомнить привычный режим. Так что лучше заводите будильник.

3. Спорт и зимние развлечения

Если вы занимаетесь спортом, то на январских праздниках его лучше не забрасывать. Можно даже расширить список своих активностей благодаря зимним развлечениям, например, конькам, лыжам и просто прогулкам.

4. Не бросайтесь в работу с головой

В первый рабочий день лучше не форсировать события. Не нагружайте себя сразу всеми накопившимися делами, а подойдите к ним стратегически. Распишите задачи на неделю, проверьте почту, уберитесь на рабочем месте. Важно, чтобы режим работы оставался для вас комфортным.

5. Зарядитесь положительными эмоциями

Если понимаете, что выходить из праздничного куража может быть трудно, то дайте себе установку сделать это на позитиве. Улыбайтесь весь день, заряжайте коллег позитивом, в обеденный перерыв обсуждайте новогодние приключения. Это хорошая задача для первого рабочего дни, да и окружающие будут вам благодарны.

Если вы примените один или несколько из этих советов на практике, то граница между новогодними праздниками и рабочими буднями может стереться вовсе. А если состояние «постпраздничного синдрома» не прекратится и через пару дней, то подумайте, может дело в самой работе.

https://www.cheltv.ru/vsyo-pod-silu-kak-nastroitsya/