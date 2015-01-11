Озерские власти обратились в Минэкологии из-за пожара на полигоне ТКО в Кыштыме

С 3 января от жителей Озерского городского округа поступают жалобы на сильный запах гари, который ощущается и сегодня. Причина – возгорание твердых коммунальных отходов на территории Кыштымского полигона ТКО.

- В связи с происходящим мы направили письмо в областное Министерство экологии, чтобы в рамках надзорной деятельности они осуществляли контроль над ситуацией и установили причины возгорания на Кыштымском полигоне ТКО, провели профилактическую работу по недопущению подобных фактов. А также обратились в Росприроднадзор с просьбой прислать передвижную лабораторию и провести контроль состояния атмосферного воздуха на территории округа, - сообщает начальник отдела охраны окружающей среды администрации округа Галина Смирнова.

Напомним, в 2018 году была создана новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, Озерский городской округ вошел в состав Кыштымского кластера наряду с муниципалитетами Кыштыма, Верхнего Уфалея, Касли, Снежинска, Нязепетровска и Аргаяша. Статус регионального оператора присвоен ООО «Спецсервис». Именно эта организация осуществляет сбор, вывоз, размещение ТКО на полигоне, в том числе и в Озерском городском округе. По сообщениям управления противопожарной службы, подобных возгораний на территории округа не зафиксировано.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41590/