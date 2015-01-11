На Урале температура будет на 6-9 градусов выше нормы

Среднесуточная температура воздуха в Челябинской области и на большей части Урала в предстоящую неделю будет выше нормы на 6-9 градусов.

«Охранять» регион от вторжения полярного холода будут циклоны, сменяющие друг друга на арктическом побережье Европы и не углубляющиеся на материк. Кратковременное усиление мороза до 20-25 градусов вероятно лишь в северных районах Свердловской области в середине следующей недели (15-16 января).

В Челябинской области в ближайшие трое суток среднесуточная температура воздуха составит от 7 до 12 градусов со знаком минус (холоднее всего по ночам будет на юге региона, до минус 20-ти, и в низинах – до минус 25-ти). При этом ожидаются слабый западный и юго-западный ветер («благодаря» ему в пяти городах Южного Урала объявлен режим «черного» неба), переменная облачность и небольшой снег. Значительных осадков в этот период не ожидается.+

Добавим, за неполную десятидневку января в Челябинской области выпала треть месячной нормы осадков.

https://dostup1.ru/society/Na-Urale-temperatura-budet-na-6-9-gradusov-vyshe-normy_123125.html