Матрёна и Посейдон. В России назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

Специалисты федеральной налоговой службы составили список популярных имен, которыми россияне называли детей в 2019 году. Топ среди мужских имен возглавил Артем, а среди женских – София.

Оба имени имеют древнегреческое происхождение.

Среди популярных оказались так же Михаил, Александр, Максим, Иван, а еще Мария, Алиса Виктория и Анна.

В перечень редких имён для мальчиков попали Порфирий, Посейдон и Ладомир. А в женском списке оказались – Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

https://www.cheltv.ru/v-rossii-nazvali-samye-populyarnye-i-redkie-imena/