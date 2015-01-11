МРОТ с 1 января 2020 года в Челябинской области составляет 12 тыс. 130 рублей

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года в Челябинской области составляет 12 тыс. 130 рублей.

Напомним, соответствующее решение было принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 декабря 2019 года.

Федерация профсоюзов региона выступила с обращением к работодателям, в котором напомнила, что МРОТ установлен федеральным законом и неисполнение этого требования грозит руководителям предприятий и организаций всех форм собственности административными санкциями.

Там напомнили, что районные коэффициенты начисляются на указанный минимальный размер оплаты труда – 12 тыс. 130 рублей. Ранее сообщалось, что с учетом уральского коэффициента МРОТ в текущем году составит 13 тыс. 949 рублей.

Добавим, что размер прожиточного минимума трудоспособного южноуральца по итогам III квартала 2019 года составил 11 тыс. 029 рублей.

https://dostup1.ru/economics/MROT-s-1-yanvarya-2020-goda-v-Chelyabinskoy-oblasti-sostavlyaet-12-tys-130-rubley_123147.html